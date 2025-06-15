Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию человека с инвалидностью 3 группы

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужского населения. В то же время некоторые категории населения имеют отсрочку от службы в армии.

В частности, среди них есть и лица, имеющие III группу инвалидности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Берут ли в армию лиц с III группой инвалидности

Лица с инвалидностью не подлежат мобилизации – это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ей, граждане с официально установленной инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва.

Юристы объясняют: третью группу инвалидности назначают при наличии стойких, умеренных нарушений функций организма, вызванных болезнями, травмами или врожденными пороками. Такие нарушения частично ограничивают работоспособность, но нуждаются в социальной защите.

Чтобы получить третью группу, человеку необходимо обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по направлению от медучреждения после соответствующего лечения.

Специалисты отмечают: по действующему законодательству мобилизация лиц с инвалидностью 1, 2 или 3 групп возможна только добровольно. Они освобождены от обязательной службы, однако могут заключить контракт по собственному желанию.

"Мобилизация людей с инвалидностью III группы не происходит", – резюмировали эксперты.

К слову, заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, что министерство планирует перевести все взаимодействие с ТЦК в цифровую форму. В частности говорится и о таких функциях как постановка на учет и демобилизация.