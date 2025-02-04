Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку и как изменились правила ее оформления

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Отдельные категории граждан могут оформить отсрочку от службы в рядах ВСУ.

В конце декабря изменились условия для оформления отсрочки от мобилизации. Кто может оформлять отсрочку и что изменилось в правилах ее оформления – читайте в материале 24 Канала.

К теме Изменения в бронировании работников: что должен знать бизнес с 1 февраля

Кто может получить отсрочку от мобилизации

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

лица с инвалидностью любой группы и временно непригодные к службе по заключению ВВК;

мужчины и женщины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с серьезными поражениями нервной системы, сложными врожденными пороками развития, онкологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми болезнями почек;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, потерпевшего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, если у него не установлена инвалидность;

мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

те, кто ухаживает за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе и не имеют других родственников, способных его обеспечить;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью или его (ее) родителей или родителей жены (мужа) с I или II группой инвалидности при условии отсутствия других не военнообязанных лиц, которые могут их содержать;

те, кто имеют жену (мужа) с III группой инвалидности, если она возникла из-за онкологического заболевания, отсутствие конечностей, кистей, стоп ног, одного из парных органов, а также в случае диагностированного психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы второй степени родства, если нет родственников первой степени, которые могут за ним ухаживать, или за человеком с инвалидностью третьей степени родства, если отсутствуют родственники второй степени, способные выполнять уход;

опекуны недееспособного человека;

мужчины и женщины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), что (которая) проходит военную службу;

народные депутаты;

отдельные государственные служащие;

отдельные судьи;

дипломатические служащие;

забронированные работники;

студенты вузов, колледжей, профессионально-технических заведений и аспиранты, которые учатся на дневной форме;

преподаватели вузов и колледжей, учителя и преподаватели профтехов, которые работают в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки, а также работники научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание или научную степень;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с Россией;

родственники (муж, жена, сын, дочь, мать, родные или неполнородные брат или сестра) человека, которому посмертно присвоено звание Героя Украины;

освобождены из российского плена.

Какой процесс оформления отсрочки

Согласно постановлению Кабмина №560, если военнообязанный имеет право на отсрочку, он должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, обратившись именно в тот центр комплектования, где состоит на воинском учете.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии, а также обязательно предъявить военно-учетный документ – или бумажный, или электронный. После подачи заявление сразу должны зарегистрировать.

Оформление отсрочки для забронированных работников осуществляют государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.

Решение об отсрочке службы принимает комиссия, созданная при ТЦК. Она рассматривает заявление, проверяет представленные документы, оценивает законность оснований для отсрочки, а при необходимости направляет запросы в соответствующие государственные органы или использует данные из реестров для подтверждения прав заявителя.

Комиссия обязана принять решение в течение семи календарных дней с момента подачи заявления. Если направлялись дополнительные запросы, срок может быть продлен до 15 дней. В этот период военнообязанного не имеют права мобилизовать.

Решение комиссии фиксируется в протоколе, после чего заявителю звонят или присылают письмо с уведомлением об отказе или предоставлении отсрочки. В случае положительного решения военнообязанному выдают справку с указанным сроком отсрочки.

Если человек не согласен с заключением комиссии, он может обжаловать его в суде.

Студенты, люди с инвалидностью и многодетные родители теперь могут оформить отсрочку онлайн через Резерв+, без необходимости загружать подтверждающие документы. Информация проверяется через другие реестры и базы данных, взаимодействующих с реестром "Оберіг".

Если основания для отсрочки исчезнут или срок ее действия завершится, отсрочка отменяется автоматически.

Сколько действует отсрочка от службы в ВСУ

Срок отсрочки от призыва зависит от ее оснований. Например, она теряет силу, когда студент завершает обучение или когда один из трех детей военнообязанного достигает совершеннолетия.

На практике отсрочка часто заканчивается раньше и не может превышать срок мобилизации. С начала полномасштабного вторжения ее устанавливают на 90 дней, после чего президент своим указом продолжает мобилизацию и военное положение. Соответственно, после этого срока отсрочку придется оформлять повторно.

Для обновления нужно снова подать заявление в ТЦК с соответствующими документами. Некоторые центры комплектования позволяют отправлять их по почте или подавать только заявление без дублирования документов.

Отдельные категории военнообязанных имеют четко установленные сроки отсрочки:

людям с инвалидностью предоставляют отсрочку на весь период их инвалидности;

студенты и аспиранты получают отсрочку на один учебный семестр (но не дольше 6 месяцев);

преподавателям и учителям предоставляют отсрочку на весь учебный год;

у тех, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к службе, отсрочка действует в течение периода, который указан в ее заключении. Но не дольше 12 месяцев;

госслужащим и должностным лицам отсрочку предоставляют на весь период их работы на соответствующей должности.

Военнообязанным, которые оформили отсрочку через Резерв+, не нужно периодически ее возобновлять в ТЦК и СП. Ведь основания для отсрочки будут проверяться через реестр "Оберіг" автоматически.