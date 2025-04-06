Могут ли мобилизовать человека с III группой инвалидности

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации или вообще не подлежать этому процессу.

Среди них есть, в частности, лица, имеющие инвалидность. Забирают ли в армию граждан с III группой инвалидности – читайте в материале 24 Канала.

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Происходит ли мобилизация граждан с III группой инвалидности

В новом Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который вступил в силу 18 мая 2024 года, четко перечислены случаи, когда военнообязанные не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

В 23 статье этого документа сказано, что не подлежат призыву, а следовательно имеют отсрочку от мобилизации граждане, которые были признаны лицами с инвалидностью. Группа инвалидности в статье не указывается, а потому те военнообязанные, которые имеют III группу инвалидности, не подлежат мобилизации в 2025 году.

По новому закону мобилизация людей, имеющих I, II и III группы инвалидности возможна только по их собственному желанию. То есть они освобождаются от военной службы, но могут пойти в ВСУ, если у них появится такое желание, по контракту.

Итак, мобилизация людей с инвалидностью III группы не происходит.

Какие основания для установления III группы инвалидности

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1338 III группу инвалидности устанавливают лицам, которые имеют умеренную степень (1 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками.

Чтобы оформить инвалидность III группы, кроме нарушения функций организма, у военнообязанного также должна быть конкретная болезнь из утвержденного перечня заболеваний.

При наличии соответствующих оснований для установления III группы инвалидности лицо имеет право обратиться к своему семейному врачу за направлением в экспертную комиссию при учреждениях здравоохранения.

После этого необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающих инвалидность.