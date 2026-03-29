Сколько времени мужчин могут удерживать в ТЦК по закону: юристы дали четкий ответ
- Согласно действующему законодательству Украины, административное задержание за нарушение правил мобилизации не может длиться дольше трех часов, за исключением определенных случаев.
- Юристы рекомендуют обращаться в Генеральную прокуратуру, ГБР или Национальную полицию в случае незаконного содержания в ТЦК более 3 часов.
В Украине административное задержание за нарушение правил мобилизации имеет четко очерченные временные рамки. Оно не может длиться дольше трех часов.
Об этом сообщает портал "Юристи.UA".
Как регулируется время содержания мужчин в ТЦК?
Согласно действующему законодательству, максимальный срок административного задержания четко ограничен.
В соответствии со статьей 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, лицо могут удерживать не более 3 часов. Только в исключительных случаях, например при нарушении пограничного режима, этот срок могут продлить до 72 часов.
Что касается ситуаций с ТЦК, то длительное содержание человека в течение нескольких дней возможно только на основании решения суда или правоохранительных органов.
Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это является незаконным ограничением свободы,
– объяснил юрист Владислав Дерий.
В случае, если человека не отпускают физически, юристы советуют обращаться с жалобами в Генеральную прокуратуру, ГБР или Национальную полицию. В таких действиях могут усматриваться признаки незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий военным должностным лицом, что наказывается, согласно Уголовному кодексу Украины.
Что еще нужно знать о своих правах во время мобилизации?
Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что отсутствие отсрочки не является поводом для немедленного задержания и доставки в ТЦК. Полиция может доставить человека в ТЦК только при наличии правонарушения, в частности если гражданин объявлен в розыск и не вовремя обновил данные в Резерв+.
Адвокат Руслан Ружицкий объяснил в эфире 24 Канала, что человеку, которого неправомерно мобилизовали, следует обжаловать это решение в суде. По словам юриста, незаконное мобилизация можно обжаловать, если человек непригоден к службе по состоянию здоровья, имел отсрочку или бронирование.
Адвокаты также уверяют, что представители ТЦК и СП не имеют права силой доставлять людей для обновления данных и заниматься так называемой "бусификацией". В то же время если человек не имеет отсрочки и по решению ВВК пригоден к службе, то мобилизация в таком случае все равно будет законной.