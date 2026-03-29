Как регулируется время содержания мужчин в ТЦК?

Согласно действующему законодательству, максимальный срок административного задержания четко ограничен.

В соответствии со статьей 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, лицо могут удерживать не более 3 часов. Только в исключительных случаях, например при нарушении пограничного режима, этот срок могут продлить до 72 часов.

Что касается ситуаций с ТЦК, то длительное содержание человека в течение нескольких дней возможно только на основании решения суда или правоохранительных органов.

Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это является незаконным ограничением свободы,

– объяснил юрист Владислав Дерий.

В случае, если человека не отпускают физически, юристы советуют обращаться с жалобами в Генеральную прокуратуру, ГБР или Национальную полицию. В таких действиях могут усматриваться признаки незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий военным должностным лицом, что наказывается, согласно Уголовному кодексу Украины.

