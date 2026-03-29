Про це повідомляє портал "Юристи.UA".
Як регулюється час утримування чоловіків у ТЦК?
Згідно з чинним законодавством, максимальний термін адміністративного затримання чітко обмежений.
Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особу можуть утримувати не більше ніж 3 години. Лише у виняткових випадках, наприклад під час порушення прикордонного режиму, цей термін можуть продовжити до 72 годин.
Що стосується ситуацій із ТЦК, то тривале утримання людини протягом кількох днів можливе лише на підставі рішення суду або правоохоронних органів.
Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі,
– пояснив юрист Владислав Дерій.
У разі, якщо людину не відпускають фізично, юристи радять звертатися зі скаргами до Генеральної прокуратури, ДБР або Національної поліції. У таких діях можуть вбачатися ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень військовою посадовою особою, що карається, згідно з Кримінальним кодексом України.
Що ще треба знати про свої права під час мобілізації?
Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, що відсутність відстрочки не є приводом для негайного затримання та доставлення до ТЦК. Поліція може доставити людину в ТЦК лише за наявності правопорушення, зокрема якщо громадянин оголошений у розшук і невчасно оновив дані в Резерв+.
Адвокат Руслан Ружицький пояснив в етері 24 Каналу, що людині, яку неправомірно мобілізували, слід оскаржити це рішення в суді. За словами юриста, незаконне мобілізування можна оскаржити, якщо людина непридатна до служби за станом здоров'я, мала відстрочку або бронювання.
Адвокати також запевняють, що представники ТЦК і СП не мають права силою доставляти людей для оновлення даних і займатися так званою "бусифікацією". Водночас якщо людина не має відстрочки і за рішенням ВЛК придатна до служби, то мобілізація в такому випадку все одно буде законною.