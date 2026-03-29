Як регулюється час утримування чоловіків у ТЦК?

Згідно з чинним законодавством, максимальний термін адміністративного затримання чітко обмежений.

Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особу можуть утримувати не більше ніж 3 години. Лише у виняткових випадках, наприклад під час порушення прикордонного режиму, цей термін можуть продовжити до 72 годин.

Що стосується ситуацій із ТЦК, то тривале утримання людини протягом кількох днів можливе лише на підставі рішення суду або правоохоронних органів.

Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі,

– пояснив юрист Владислав Дерій.

У разі, якщо людину не відпускають фізично, юристи радять звертатися зі скаргами до Генеральної прокуратури, ДБР або Національної поліції. У таких діях можуть вбачатися ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень військовою посадовою особою, що карається, згідно з Кримінальним кодексом України.

