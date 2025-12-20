Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мобилизация в Украине: кому обязательно нужно пройти повторную ВВК в 2026 году
20 декабря, 17:16
3

Мобилизация в Украине: кому обязательно нужно пройти повторную ВВК в 2026 году

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) в Украине возможно только по официальному направлению от территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Отказ работника проходить медосмотр без официального направления не является нарушением трудовой дисциплины.

Вопрос периодичности прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) остается одним из самых актуальных для военнообязанных украинцев. В частности, граждане, которые проходили медосмотр в 2025 году, интересуются, нужно ли повторно являться на комиссию в 2026 году.

Разъяснения по этому поводу предоставили юристы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис Kadroland.

К теме "90% тех, кого "бусифицировали", уверены, что это не их война": ветеран раскрыл причины СЗЧ

Кому надо будет пройти повторную ВВК в 2026 году?

Эксперты отметили, что ни сам работник, ни работодатель не имеют права самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Медицинский осмотр проводится исключительно по официальному направлению от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Процедура стартует только после получения военнообязанным вызова, то есть повестки на ВВК, от ТЦК.

Юристы отмечают необходимость четкого соблюдения требований постановления Кабинета Министров №1487 и обращают внимание на несколько ключевых правил:

  • работодатель не может требовать от работника самостоятельно проходить ВВК;
  • отказ работника проходить медосмотр без официального направления от ТЦК не является нарушением трудовой дисциплины или правил учета;
  • даже если срок предыдущей комиссии истек, без нового вызова из ТЦК работник не обязан посещать врачей.

Какой может быть мобилизация в 2026 году?

  • Мобилизацию в Украине могут пересмотреть в 2026 году для повышения ее справедливости и эффективности. Эксперты отмечают необходимость улучшения мотивационных факторов и справедливости в оплате труда военнослужащих, особенно в тыловых подразделениях.

  • Центр противодействия дезинформации заявил, что слухи о якобы снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов в Украине являются фейком. А распространение таких сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на дестабилизацию общества.

  • Интересно, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов назвал "наглухо проигранную медийную кампанию" по мобилизации главной ошибкой Украины во время войны. По словам генерала, украинцы сами повлияли на процесс мобилизации – иногда из-за собственных амбиций определенных людей, иногда же необдуманно.