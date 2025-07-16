Мобилизация 2025: как мужчины после 60 лет могут проходить службу по контракту

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 13229, который позволяет заключать контракты на военную службу гражданам старше 60 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Кто сможет служить после 60 лет?

В статье 20 Закона "О воинской обязанности и военной службе" предлагается закрепить норму, по которой в условиях военного положения в ряды ВСУ и других военных формирований могут приниматься на контрактную службу лица в возрасте от 60 лет.

Для этого необходимо письменное согласие командира воинской части, а также заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе по состоянию здоровья.

Важно! Для таких лиц, которые принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов старше 60 лет для заключения контракта на военную службу, а также перечень необходимых документов будет определять Генеральный штаб ВСУ или соответствующий орган военного управления других формирований.

Кроме того, для лиц этой возрастной категории предусмотрено испытание сроком 2 месяца.

В случае установления в период испытания несоответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту такой контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется с военной службы.

Стоит также отметить, что предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

В период военного положения для лиц старше 60 лет, которые заключают контракт, устанавливается срок службы продолжительностью один год. После завершения этого срока контракт может быть продлен еще на год при условии заключения нового договора.