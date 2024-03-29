Мобилизация в Украине в апреле: кто имеет право вручать повестки
29 марта 2024, 15:21Читати новину українською
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время могут быть определенные изменения в процессе мобилизации.
В Украине продолжается работа над новым законопроектом о мобилизации. Согласно ему, повестку могут вручать определенные категории людей, передает 24 Канал.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Кто имеет право вручать повестку
Итак, имеют право вручать повестку:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).
Что предусматривает законопроект о мобилизации
- Министерство обороны обнародовало объяснения по отдельным положениям законопроекта №10449, который предусматривает нововведения в мобилизации и подготовке. В частности, возраст мобилизации меняют, а в университетах вводят обучение.
- В то же время важно, что соответствующая инициатива, что касается мобилизационных процессов в Украине, предлагает признать такие возрастные рамки для мобилизации: от 25 до 60 лет. А введение базовой военной подготовки в высших учебных заведениях планируют уже с 2025 года.
- Особенностью инициативы является то, что молодежь с 18 лет сможет самостоятельно выбирать время для прохождения базовой военной службы. Это даст больше гибкости в планировании личной жизни и карьеры.