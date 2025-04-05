Бронирование священнослужителей от мобилизации: какие критерии и требования

С декабря 2024 года священнослужители в Украине могут быть забронированы от мобилизации. Для этого они должны быть в утвержденном списке Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Священнослужители могут получить бронирование

Религиозная организация в Украине может получить статус критически важной для экономической стабильности и жизнеобеспечения населения в исключительный период, если одновременно соответствует ряду критериев. В частности:

религиозная организация должна быть внесена в Единый государственный реестр предприятий, учреждений и организаций Украины до 26 декабря 2024 года;



религиозная организация не включена в перечень религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;



устав (положение) религиозной организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;



религиозная организация не расположена на оккупированных территориях;



религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;



религиозная организация подала отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный (налоговый) период.

В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые могут быть забронированы на время мобилизации и военного положения, относятся:

руководитель религиозного центра, администрации;



заместитель руководителя религиозного центра, который имеет трудовой договор с религиозной организацией;



руководитель религиозной общины, монастыря, братства, миссионерского общества, духовного учебного заведения;



священнослужитель, который является работником религиозного центра, общины, монастыря, братства, духовного учебного заведения, имеющий трудовой договор с религиозной организацией.

Важно! Закон не предусматривает возможности предоставления отсрочки от мобилизации всем священнослужителям. Правительство определило, что забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.