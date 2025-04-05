Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також В Україні хочуть змінити перелік осіб, які не підпадають під мобілізацію

Священнослужителі можуть отримати бронювання

Релігійна організація в Україні може отримати статус критично важливої для економічної стабільності та життєзабезпечення населення у винятковий період, якщо одночасно відповідає низці критеріїв. Зокрема:

релігійна організація має бути внесена до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України до 26 грудня 2024 року;



релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена;



статут (положення) релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації;



релігійна організація не розташована на окупованих територіях;



релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;



релігійна організація подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній базовий звітний (податковий) період.

До переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які можуть бути заброньовані на час мобілізації та воєнного стану, належать:

керівник релігійного центру, адміністрації;



заступник керівника релігійного центру, який має трудовий договір з релігійною організацією;



керівник релігійної громади, монастиря, братства, місіонерського товариства, духовного навчального закладу;



священнослужитель, який є працівником релігійного центру, громади, монастиря, братства, духовного навчального закладу, що має трудовий договір з релігійною організацією.

Важливо! Закон не передбачає можливості надання відстрочки від мобілізації всім священнослужителям. Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.