Генштаб проработал предложение мобилизации без участия ТЦК: что изменится

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. На фоне этого Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложение по осуществлению процедуры призыва в ряды ВСУ без участия ТЦК.

В Генштабе сообщили, что внедренные изменения должны упростить механизм призыва военнообязанных украинцев в армию.

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Мобилизация без участия ТЦК

В Генштабе сообщили, что проработали озвученные ранее предложения относительно изменений в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Речь идет о предоставлении возможности командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этом ТЦК и СП.

По данным Генштаба, внедрение подобных изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, что есть в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части не по собственному выбору.