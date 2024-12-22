Повестки по почте: повысилось ли качество мобилизации, объяснили в ТЦК

В Украине уже начали вручать повестки через почту. Но существенного улучшения мобилизационного процесса пока не наблюдается.

Об этом рассказал начальник административного отдела одного из киевских ТЦК Олег Коротченко в эфире телемарафонав, сообщает 24 Канал. По его словам, несмотря на нововведения, быстрого улучшения качества мобилизации не произошло.

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В ТЦК назвали основные проблемы системы

Коротченко отметил, в территориальные центры комплектования в основном обращаются мужчины, которые уверены в своих основаниях для отсрочки или бронирования.

В ТЦК также объяснили, что были случаи повторного оповещения лиц с инвалидностью или тех, кто уже имеет бронь. Это свидетельствует о необходимости создания системного механизма во избежание таких ошибок.

Как работает механизм вручения повесток по почте

Согласно правилам, повестка должна вручаться лично в руки. Если гражданина нет по месту жительства, работник почты должен по номеру телефона сообщить ему о получении заказного письма.

К слову, вручение повесток через почту является нововведением в мобилизационном процессе в Украине. Это имеет целью повысить эффективность информирования граждан об их обязанностях, однако вопросы качества и точности пока остаются открытыми.