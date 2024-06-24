Мобилизация до 25 лет: планируют ли в Раде снижать возраст и что с ограниченно пригодными

Несмотря на обсуждение, в Украине пока не планируют дополнительно снижать призывной возраст. Однако все же есть определенные категории украинцев до 25 лет, которые подлежат и мобилизации и сейчас.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Он указал, что речь идет о мужчинах, которые являются военнообязанными.

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Мобилизация до 25 лет

Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет,

– указал Вениславский

В то же время народный депутат рассказал, что в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать мужчин, которые являются военнообязанным. Если лицо является призывником, то его призывать на службу нельзя.

Призывники – это те мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили ВВК, не были признаны там пригодными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры.

По состоянию на сейчас есть три категории мужчин до 25 лет, которые являются военнообязанными:

Мужчины, которые проходили военную кафедру. Это, в частности, касается тех, кто окончил вуз в 23 года, а в период с 2020 до 2022 года прошел военную кафедру и является офицером запаса.

Мужчины, которые отслужили срочную службу. Это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году – то есть тем, которым сейчас 22 года.

Мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно годными.

Ограниченно годные до 25 лет

Федор Вениславский объяснил, что из-за изменения законодательства пока нет ограниченно пригодных. Если они будут признаны пригодными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязанных. Таким гражданам уже выдавали военный билет и присвоили специальность.

Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеет военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, не подлежат призыву до 25-летнего возраста, а эти подлежат,

– рассказал нардеп.

При этом он добавил, что в случае, если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он пригоден к военной службе, но он не проходил "срочку", то он не военнообязанный, а призывник.

Напомним, что ранее юристы объясняли, что согласно действующему законодательству, если лицо уже является военнообязанным (даже до 25 лет), однако, не прошло базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу – это является правовым основанием для призыва такого лица в период мобилизации.