Мобилизация до 25 лет: юрист объяснил, возможна ли она

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат мужчины от 25 до 60 лет. 18 – 24-летние могут подписать контракт с ВСУ. В то же время есть категории лиц моложе 25 лет, которых могут принудительно призвать в армию.

В Украине мужчины в возрасте от 16 до 25 лет являются призывниками, то есть их призывают на срочную военную службу. После достижения 25-летнего возраста мужчины становятся военнообязанными. Их призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения, передает 24 Канал со ссылкой на "Бачинский и партнеры".

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Когда могут мобилизовать до 25 лет

Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Итак, призывники мобилизации не подлежат.

Во время военного положения призыв по мобилизации осуществляется только военнообязанных, то есть 25-летних и старше.

В то же время в Украине военнообязанными являются не только мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Ими являются и 18 – 25-летние мужчины, окончившие военную кафедру и получившие соответствующее звание. Их тоже могут мобилизовать.

В Раде объяснили, кто именно из мужчин за 60 лет сможет подписать контракт с ВСУ.