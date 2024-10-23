В Минобороны предложили новый инструмент мобилизации добровольцев
Источник:АрмияInform
В Украине были созданы эффективные инструменты мобилизации добровольцев в ВСУ. Теперь командиры различных частей имеют возможность без посредников подбирать необходимых людей для прохождения службы и оформлять их к себе в подразделения.
Об этом заявил уполномоченный МО Украины по вопросам рекрутинга Алексей Беженец на брифинге по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.
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В Минобороны нашли эффективный инструмент мобилизации добровольцев
Он отметил, что о необходимости таких изменений стало известно во время общения представителей МО непосредственно с командирами различных воинских частей.
Беженец объяснил, что теперь военнообязанный или резервист может обращаться в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины или через рекрутинговую компанию Lobby X, выбирать себе вакансию в части, в которой желает служить, после чего проходить ВВК. Это позволит добровольцу максимально быстро мобилизоваться.
По его словам, такая возможность была создана с принятием правительством недавнего Постановления, которое позволило военным частям без посредничества ТЦК и СП призывать на службу резервистов и военнообязанных.
Создана эффективная сеть взаимодействия – платформу, что помогает военному командованию найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим приобщиться к Силам обороны – выбрать желаемую должность,
– заявил Беженец.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский 18 июля подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Верховная Рада в целом приняла его еще в мае 2023 года. Согласно закону, близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра военных.
- С 1 августа срочников ждут некоторые изменения. Так, этим летом срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.
- Кстати, сейчас территориальные центры комплектования и социальной поддержки проверяют на злоупотребления. В Минобороны рассказали, куда обращаться, если возникли проблемы.