В Минобороны предложили новый инструмент мобилизации добровольцев

В Украине были созданы эффективные инструменты мобилизации добровольцев в ВСУ. Теперь командиры различных частей имеют возможность без посредников подбирать необходимых людей для прохождения службы и оформлять их к себе в подразделения.

Об этом заявил уполномоченный МО Украины по вопросам рекрутинга Алексей Беженец на брифинге по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

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В Минобороны нашли эффективный инструмент мобилизации добровольцев

Он отметил, что о необходимости таких изменений стало известно во время общения представителей МО непосредственно с командирами различных воинских частей.

Беженец объяснил, что теперь военнообязанный или резервист может обращаться в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины или через рекрутинговую компанию Lobby X, выбирать себе вакансию в части, в которой желает служить, после чего проходить ВВК. Это позволит добровольцу максимально быстро мобилизоваться.

По его словам, такая возможность была создана с принятием правительством недавнего Постановления, которое позволило военным частям без посредничества ТЦК и СП призывать на службу резервистов и военнообязанных.

Создана эффективная сеть взаимодействия – платформу, что помогает военному командованию найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим приобщиться к Силам обороны – выбрать желаемую должность,

– заявил Беженец.

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