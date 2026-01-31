Кто именно имеет право направлять военнообязанного на ВВК: объяснение юристов

Проверка документов военнообязанных в рамках всеобщей мобилизации в Украине все чаще вызывает возмущение среди граждан. Вместо формальной процедуры проверки полиция нередко доставляет мужчин в ТЦК и СП.

О том, имеют ли право полицейские совершать такие действия, рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".

Кто имеет полномочия направить военнообязанного на ВВК?

Согласно действующему законодательству, доставить военнообязанного в ТЦК можно только в двух случаях: если во время проверки у мужчины нет военно-учетных документов или если он отказывается получить повестку в присутствии полицейского.

Все остальные ситуации, которые предусматривают принудительную доставку в ТЦК и СП, являются незаконными.

Юристы объясняют, что полицейские не имеют полномочий доставлять военнообязанных мужчин в Территориальные центры комплектования. Правоохранители часто манипулируют темой устаревшего ВВК или его отсутствием. Впрочем, право направлять человека на медицинский осмотр принадлежит исключительно руководителю ТЦК и СП, а не полиции.

В каких случаях полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК?