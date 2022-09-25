Оккупанты закрыли выезд из Херсонщины мужчинам призывного возраста, - Хлань о мобилизации там

Оккупанты уже закрыли выезд из Херсонщины мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Однако мобилизацию пока там не проводят, очевидно, боятся раздавать оружие проукраински настроенному обществу.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий Сергей Хлань. Ранее он рассказал детали о ликвидации еще одного коллаборанта в Херсоне.

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Оккупанты закрыли выезд

Хлань отметил, что оккупанты уже закрыли выезд из Херсона мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Раньше можно было выехать через Крым, а также через Васильевку.

Мобилизации пока нет. Я так понимаю, что они ждут проведения псевдореферендума. Российские паспорта получили незначительное количество людей. Смобилизовать их они тоже не могут, потому что это в основном коллаборанты. Было бы интересно, если бы они отправили на фронт сальдо, стремусова и других коллаборантов. Их было бы легче уничтожить,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

Добровольческие батальоны оккупантов

Военнослужащий добавил, что создание добровольческих батальонов, которые на днях анонсировал сальдо, не началось. Дальше разговоров дело не пошло.

"Сами коллаборанты боятся формировать и вступать в эти батальоны, потому что понимают, что они будут исключительно "пушечным мясом" и отправятся сразу в ад", – подчеркнул Хлань.

У херсонцев проукраинская позиция

Он продолжил, что даже если и объявят мобилизацию в Херсонской области, будет интересно наблюдать за тем, как россияне сами выдадут оружие людям с проукраинской позицией. Они сразу же используют ее против оккупантов.

Это будет такое мобилизованное россиянами подразделение, которое выступит против них же самих,

– подытожил депутат Херсонского облсовета.

Хлань о мобилизации в Херсонской области: смотрите видео

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