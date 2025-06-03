Какие болезни глаз освобождают от мобилизации: полный перечень
- Военнообязанные с серьезными заболеваниями глаз, критически влияющими на здоровье, освобождаются от мобилизации.
- Список таких заболеваний включает анатомические пороки, отслоение сетчатки, глаукому, близорукость или дальнозоркость более 12 диоптрий, слепоту и отсутствие глазных яблок.
Во время всеобщей мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Еще одним условием является прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность человека к службе.
Одним из возможных оснований для освобождения от мобилизации могут стать болезни глаз. О каких диагнозах идет речь – читайте в материале 24 Канала.
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С какими болезнями глаз не мобилизуют
Для определения пригодности военнообязанного к службе военно-врачебная комиссия руководствуется "Расписанием болезней", утвержденным приказом Министерства обороны Украины №402. Заболевания глаза и придаточного аппарата рассматриваются в статьях 25 – 32 этого документа.
Освобождение от мобилизации возможно, если военнообязанный имеет заболевания, критически влияющие на состояние его здоровья и фактически исключающие возможность прохождения военной службы.
В перечне болезней, с которыми не могут мобилизовать, есть:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением зрительных функций, что прогрессирует (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- слепота одного или обоих глаз;
- отсутствие одного или обоих глазных яблок.
К слову, недавно Минобороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Целью этих изменений является упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора.