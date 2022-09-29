Кого из студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ

В Украине продолжается общая мобилизация. У студентов есть отсрочка от призыва на время обучения, но есть исключение.

Во время мобилизации в ряды ВСУ поступают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно закону, для студентов действует отсрочка.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Отсрочка распространяется на тех, кто:

получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;

на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Впрочем, есть исключение. Студенты, окончившие бакалавриат перед поступлением в магистратуру, временно не являются студентами, поэтому на них не распространяется отсрочка от призыва. Формально в этот период они не являются соискателями образования.

Следовательно, до включения их в списки студентов магистратуры они не подлежат отсрочке и могут быть мобилизованы.

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