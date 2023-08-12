Кого могут мобилизовать уже к концу лета: 5 категорий военнообязанных

В Украине продолжили действие военного положения и мобилизации до 15 ноября 2023 года. Поэтому часть мужчин могут получить повестку уже к концу лета.

Кого именно могут призвать в августе, рассказывает 24 Канал. Заметим, что в Украине нет волн мобилизации.

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Кого могут мобилизовать до конца августа

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Так вот, мобилизовать могут:

пригодных и ограниченно пригодных мужчин от 27 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта;

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;

мужчин от 18 до 27 лет, проходивших срочную службу или окончивших военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходящих службу в запасе;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы – на контракт;

снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.