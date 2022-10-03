Тысячи крымских татар бегут в Украину: Чубаров рассказал, как проходит мобилизация в Крыму

Российские оккупанты осуществляют принудительную мобилизацию в Крыму. Поэтому тысячи крымских татар вынуждены бежать на материковую часть Украины.

Об этом 24 каналу сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов и прохождения медицинского осмотра.

Обратите внимание Оккупанты проводят мобилизацию в Донецкой области: какой город следующий

Тысячи крымских татар уехали из Крыма

Чубаров отметил, что жители Крыма сейчас в шоке и отходят от первой волны принудительной мобилизации.

Сейчас тысячи жителей Крыма, в основном крымские татары, чтобы избежать мобилизации, направляются через территорию третьих стран на материковую часть. И очень критическая ситуация складывается сейчас в Казахстане,

– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Ведь, объяснил он, большинство людей могут въехать только в Казахстан, учитывая ситуацию с документами. Там находится несколько тысяч молодых крымских татар, которые не могут дальше ехать на материковую часть Украины, потому что у них не исправлены документы.

Потому что их родители из-за опасений преследований со стороны оккупантов после 2014 года не ездили в Херсонскую область, чтобы эти юноши получили украинские паспорта.

Кто-то попал в Казахстан с российским внутренним паспортом, потому что он был навязан всем живущим в Крыму и с украинским свидетельством о рождении. Он дальше не может ехать – Казахстан не граничит с Украиной, поэтому нужно через третьи страны,

– заявил Чубаров.

В то же время, добавил он, нужно срочно решать многие вопросы, связанные с составлением маршрутов и договоренностями со странами. Ведь надо перевозить этих людей в соответствии с определенным режимом. А наша исполнительная власть до этого еще не дошла, хотя прошла уже неделя.

Как российские оккупанты осуществляют мобилизацию в Крыму: смотрите видео

Какие проблемы с документами возникают

Чубаров рассказал, что якобы российская оккупационная администрация определила мобилизационный ресурс Крыма цифрой в 60 тысяч человек.

Они попытались раздать такое количество повесток для того, чтобы всех этих людей взять на более или менее достоверный учет,

– отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, в военкоматы пришли до 20 тысяч, из которых они отобрали 5 тысяч. В то же время оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов, прохождения медицинского осмотра. А если человек не послушает, то ему грозит административное наказание.

Поэтому они пытаются вытащить человека и сразу вручить ему мобилизационное удостоверение, а там он уже не может отказываться. Крым ждет вторая – третья волны мобилизации по 20 тысяч. Это колоссальная нагрузка на его население,

– подчеркнул Чубаров.

К тому же, заметил он, крымчане осознают, что их делают соучастниками международного преступления, которое совершает Россия, пытаясь направить против собственного украинского государства. Поэтому Крым сейчас оказался в достаточно бедственном положении.

Что известно о мобилизации в оккупированном Крыму