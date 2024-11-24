В ТЦК напомнили о порядке вручения повесток
В Украине продолжается мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Согласно законодательству, представители ТЦК имеют право вручать повестки в публичных местах.
Постановлением Кабмина № 560 определено, кто именно и где может вручать гражданам повестки. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Николаевского ТЦК и СП, передает 24 Канал.
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Порядок вручения повесток
Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно. Также определены места, где можно вручать повестки: по адресу проживания, месту работы, учебы. Также повестки вручаются в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах, а также в пунктах пропуска через государственную границу.
Оповещение граждан осуществляют уполномоченные лица. Ими могут быть:
- представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный находится на учете)
- представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов)
- работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);
- руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
- управляющие многоквартирных домов (ОСМД).
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