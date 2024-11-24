Постановою Кабміну № 560 визначено, хто саме і де може вручати громадянам повістки. Про це розповів в ефірі телемарафону представник Миколаївського ТЦК та СП, передає 24 Канал.

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Порядок вручення повісток

Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово. Також визначені місця, де можна вручати повістки: за адресою проживання, місцем роботи, навчання. Також повістки вручаються у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах, а також у пунктах пропуску через державний кордон.

Оповіщення громадян здійснюють уповноважені особи. Ними можуть бути:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)

роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).

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