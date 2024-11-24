Постановою Кабміну № 560 визначено, хто саме і де може вручати громадянам повістки. Про це розповів в ефірі телемарафону представник Миколаївського ТЦК та СП, передає 24 Канал.

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Порядок вручення повісток

Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово. Також визначені місця, де можна вручати повістки: за адресою проживання, місцем роботи, навчання. Також повістки вручаються у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах, а також у пунктах пропуску через державний кордон.

Оповіщення громадян здійснюють уповноважені особи. Ними можуть бути:

  • представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)
  • представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)
  • роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);
  • керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
  • управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).

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