Это касается мужчин со 2 и 3 группами инвалидности, которую впервые установили с начала полномасштабного вторжения и до вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года.
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Что известно об изменениях в отношении людей с инвалидностью
Повторно не нужно проходить проверку людям, которые:
- получили инвалидность 2 и 3 группы в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности,
- имеют инвалидность из-за заболевания или ранения (травм, контузий, увечий), которые получены во время защиты Отечества;
- не имеют конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов,
- имеют онкологическое заболевание,
- имеют интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы, по причине инвалидности с детства.
Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24 февраля 2022 года пока не нужно,
– заверили в министерстве.
Какие болезни предусматривают предоставление 2 группы инвалидности
Принадлежность человека к определенной группе инвалидности определяют приказы Министерства здравоохранения и постановления Кабмина.
Так, 2 группу инвалидности устанавливают человеку, если у него:
- цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий;
- отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого;
- стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05 - 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит;
- паралич нижней конечности, выраженные тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез при неэффективности мер физической реабилитации;
- паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
- дефекты черепа (60 кв. сантиметров и более), не замещены аутокосткой;
- экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра;
- короткая культи бедра в случае невозможности протезирования;
- культи обеих голеней;
- ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара в случае невозможности реабилитации и протезирования;
- анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной куксой ступни на уровне сустава Лисфранка и высшем уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий;
- кукса бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени;
- деформация грудной клетки в результате резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;
- кукса верхней или нижней конечности, соединенная с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией;
- паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;
- сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;
- каловой (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;
- кукса бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся перелом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2-3 сантиметра, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура скокового сустава, нарушение функции сустава II степени);
- состояние после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода;
- состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в различных сочетаниях;
- психическое заболевание, инвалидность вследствие которого длится более десяти лет;
- единственная функционирующая почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.
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Инвалидность 3 группы людям устанавливают, если у человека есть один из диагнозов:
- отсутствие одного глаза;
- отсутствие одной почки;
- отсутствие одного легкого;
- односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования;
- стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
- слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до десяти градусов от точки фиксации);
- двусторонняя глухота;
- устойчивая трахеостома;
- стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
- стойкая афония органического генеза;
- дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
- рубцы и дефекты, искажающие лицо, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции;
- гипофизарный нанизм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 сантиметров;
- умеренная сенсорная афазия;
- паралич кисти;
- паралич или выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;
- инородное тело в веществе головного мозга вследствие травмы, если оно сопровождалось абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
- значительный дефект костей черепа три кв. см и более, кроме случаев замещения его аутокосткой, или при меньших размерах, если есть пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма сопровождалась осложнением, например, инфекционно-гнойным процессом;
- отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;
- ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;
- отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
- отсутствие трех пальцев кисти, включая первый;
- анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально
- невыгодном положении;
- отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями;
- отсутствие первых пальцев обеих кистей;
- отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;
- культи бедра или голени;
- кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне;
- двусторонняя культи стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу;
- резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов;
- резко выраженная контрактура или анкилоз скакательного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
- резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного, или коленного сустава;
- врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
- деформация грудной клетки вследствие резекции четырех и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;
- ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;
- неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;
- укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более;
- эндопротез коленного или тазобедренного сустава, или диафиза крупных трубчатых костей;
- сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или сколиоз или кифосколиоз IV степени;
- анкилоз или резко выраженная контрактура локтевого сустава в функционально невыгодном положении;
- контрактура предплечья в положении полной пронации;
- ишемическая контрактура предплечья Фолькмана с выраженным функциональным нарушением кисти;
- экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета;
- тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении;
- инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор.