Это касается мужчин со 2 и 3 группами инвалидности, которую впервые установили с начала полномасштабного вторжения и до вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года.

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Что известно об изменениях в отношении людей с инвалидностью

Повторно не нужно проходить проверку людям, которые:

получили инвалидность 2 и 3 группы в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности,

имеют инвалидность из-за заболевания или ранения (травм, контузий, увечий), которые получены во время защиты Отечества;

не имеют конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов,

имеют онкологическое заболевание,

имеют интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы, по причине инвалидности с детства.

Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24 февраля 2022 года пока не нужно,

– заверили в министерстве.

Какие болезни предусматривают предоставление 2 группы инвалидности

Принадлежность человека к определенной группе инвалидности определяют приказы Министерства здравоохранения и постановления Кабмина.

Так, 2 группу инвалидности устанавливают человеку, если у него:

цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий;

отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого;

стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05 - 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит;

паралич нижней конечности, выраженные тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез при неэффективности мер физической реабилитации;

паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;

дефекты черепа (60 кв. сантиметров и более), не замещены аутокосткой;

экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра;

короткая культи бедра в случае невозможности протезирования;

культи обеих голеней;

ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара в случае невозможности реабилитации и протезирования;

анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной куксой ступни на уровне сустава Лисфранка и высшем уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий;

кукса бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени;

деформация грудной клетки в результате резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;

кукса верхней или нижней конечности, соединенная с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией;

паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;

сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;

каловой (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

кукса бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся перелом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2-3 сантиметра, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура скокового сустава, нарушение функции сустава II степени);

состояние после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода;

состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в различных сочетаниях;

психическое заболевание, инвалидность вследствие которого длится более десяти лет;

единственная функционирующая почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

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Инвалидность 3 группы людям устанавливают, если у человека есть один из диагнозов: