Подлежат ли мобилизации в Украине люди с инвалидностью: юрист объяснил особенности

Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Лица с инвалидностью, по новому закону, имеют право на отсрочку при определенных условиях.

Об этом рассказал 24 Каналу Александр Золотухин, юрист в вопросах армии и прохождения военной службы, отметив, что в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено право на отсрочку для определенных категорий населения. Люди с инвалидностью имеют право не участвовать в военных действиях.

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Закон о мобилизации для людей с инвалидностью

Лица с инвалидностью всех групп: первой, второй, третьей, имеют право на отсрочку, по их желанию, на весь период действия инвалидности. Справку, которая определяет группа и период инвалидности, должна предоставить МСЭК.

Медико-социальная экспертная комиссия, которая проводит оценку инвалидности на основе медицинских данных, предоставляющих после лечения и реабилитации лиц с поражениями, травмами или врожденными пороками, ограничивающих их способность к полноценной жизнедеятельности.

Как только справка МСЭК заканчивается – человека имеют право мобилизовать, как годного или ограниченно годного, по состоянию на сегодня. Впоследствии это уже будет или пригодный, или не пригодный полностью,

– сказал юрист.

Александр Золотухин отметил, что лица с третьей группой инвалидности, вероятно, будут полностью пригодными.

Другие категории инвалидности будут рассматриваться военно-врачебной комиссией очень индивидуально,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский принял закон о мобилизации: что известно