Мобилизация в марте: могут ли призвать сразу нескольких мужчин из одной семьи

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до середины мая. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Могут ли призвать сразу нескольких мужчин из одной семьи, в частности, отца и сына, объяснил юрист Илья Шипко, передает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать отца и сына одновременно

Юрист заметил, многие люди считают, что мобилизовать могут только одного трудоспособного мужчину из семьи. Впрочем, такие суждения довольно-таки ошибочны.

"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо нормативно – правовые акты, которые бы предусматривали такой запрет для мобилизации", – заявил юрист.

Так, действующее законодательство не предусматривает запрета для мобилизации из одной семьи трудоспособных мужчин. То есть отсутствует законодательный запрет на одновременную мобилизацию отца и сына.

Итак, если отец и сын/сыновья являются годными к военной службе и достигли мобилизационного возраста, они могут быть мобилизованы даже одновременно. Однако, следует понимать, что есть исключения для определенных категорий лиц и тогда такая мобилизация может не состояться,

– отметил Илья Шипко.

Юрист объяснил, что, в частности, если в семье есть женщина с инвалидностью, то не может быть мобилизованным и отец, и сын. Ведь в соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", кто-то один должен осуществлять за ней уход и будет иметь право на отсрочку.

"Законодательством не предусмотрено кто именно будет иметь право на такую отсрочку. Соответственно отец и сын должны лично между собой решать кто будет мобилизованным", – отметил Шипко.

Также привел еще один пример. Отец, у которого есть трое детей на содержании до 18 лет, и совершеннолетний сын – не могут быть мобилизованы двое одновременно. Согласно 23 статье Украины, отец будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

Шипко добавил, стоит учитывать законодательные основания отца и сына для получения отсрочки от мобилизации. Соответственно в таком случае мобилизация отца и сына не может быть проведена. Впрочем, если нет законодательных оснований для отсрочки, то законодательно отсутствуют ограничения на мобилизацию сына и отца одновременно.

На сегодня есть законодательная возможность одновременно мобилизовать отца и сына. Отсутствуют какие-либо законы, которые могли бы отменять или запрещать такую мобилизацию. Единственным основанием для того, чтобы не мобилизовали отца и сына, – имеющиеся основания у одного из них для отсрочки от мобилизации в соответствии с 23 статьей Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке",

– подытожил юрист.

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