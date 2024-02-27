Чи можуть призвати зразу кількох чоловіків з однієї родини, зокрема, батька та сина, пояснив юрист Ілля Шипко, передає 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати батька й сина одночасно

Правник зауважив, багато людей вважають, що мобілізувати можуть тільки одного працездатного чоловіка з родини. Втім, такі судження є доволі-таки хибними.

"На сьогодні відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б передбачали таку заборону для мобілізації", – заявив юрист.

Так, чинне законодавство не передбачає заборони для мобілізації з однієї родини працездатних чоловіків. Тобто відсутня законодавча заборона на одночасну мобілізацію батька та сина.

Отже, якщо батько та син/сини є придатними до військової служби та досягли мобілізаційного віку, вони можуть бути мобілізовані навіть одночасно. Проте, варто розуміти, що є винятки для певних категорій осіб, і тоді така мобілізація може не відбутись,

– наголосив Ілля Шипко.

Юрист пояснив, що, зокрема, якщо в родині є жінка з інвалідністю, то не може бути мобілізованим і батько, і син. Адже відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", хтось один має здійснювати за нею догляд і матиме право на відстрочку.

"Законодавством не передбачено, хто саме матиме право на таку відстрочку. Відповідно батько та син мають особисто між собою вирішувати, хто буде мобілізованим", – зазначив Шипко.

Також навів ще один приклад. Батько, у якого є троє дітей на утриманні до 18 років, і повнолітній син – не можуть бути мобілізовані двоє одночасно. Згідно з 23 статтею Закону, батько матиме право на відстрочку від мобілізації.

Шипко додав, варто враховувати законодавчі підстави батька та сина для отримання відстрочки від мобілізації. Відповідно в такому випадку мобілізація батька та сина не може бути проведена. Втім, якщо немає законодавчих підстав для відстрочки, то законодавчо відсутні обмеження на мобілізацію сина та батька одночасно.

На сьогодні є законодавча можливість одночасно мобілізувати батька та сина. Відсутні будь-які закони, які б могли відміняти чи забороняти таку мобілізацію. Єдиною підставою для того, щоб не мобілізували батька та сина, – наявні підстави в одного з них для відстрочки від мобілізації відповідно до 23 статті Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку",

– підсумував юрист.

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