Так, військовозбов'язаних можуть притягнути до відповідальності за неявку до військкомату. Що саме загрожує, передає 24 Канал.

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Яка відповідальність за неявку до ТЦК

В Асоціації правників зазначили, якщо громадянина було проінформовано про необхідність з'явитися до військкомату в якийсь інший спосіб, крім вручення повістки, варто мати на увазі, що стаття 337 Кримінального кодексу говорить про ухилення від військового обліку після "попередження", зробленого керівником ТЦК.

Відтак, за наявності доказів, навіть усного попередження (отриманого в належному процесуальному порядку запису розмови, акта) від керівника територіального центру комплектування, не можна виключати ризику притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу на суму від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 гривень) або виправних робіт на термін до одного року,

– наголосили в Асоціації.

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