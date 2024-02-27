Так, военнообязанных могут привлечь к ответственности за неявку в военкомат. Что именно грозит, передает 24 Канал.

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Какая ответственность за неявку в ТЦК

В Ассоциации юристов отметили, если гражданин был проинформирован о необходимости явиться в военкомат каким-то другим способом, кроме вручения повестки, стоит иметь в виду, что статья 337 Уголовного кодекса говорит об уклонении от воинского учета после "предупреждения", сделанного руководителем ТЦК.

Поэтому, при наличии доказательств, даже устного предупреждения (полученного в надлежащем процессуальном порядке записи разговора, акта) от руководителя территориального центра комплектования, нельзя исключать риска привлечения к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 – 8500 гривен) или исправительных работ на срок до одного года,

– отметили в Ассоциации.

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