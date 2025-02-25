ВВК для ограниченно годных, контракты для 18-летних, призыв 50+: какой будет мобилизация в марте

В Украине продолжается мобилизация, и с марта ожидаются определенные изменения. Мужчины от 18 до 60 лет все еще подлежат мобилизации, но теперь юношам в возрасте 18 – 24 лет предлагают альтернативу – службу по контракту с особыми условиями.

Также в этом году добавилась возможность пройти ВВК по электронному направлению. Как работают новые правила и услуги, что с отсрочками и выездом за границу в марте 2025 года – читайте в материале 24 Канала.

Кого будут мобилизовать в марте и кто может получить отсрочку

В Украине, в связи с военным положением, продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Призыву подлежат граждане, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и без законных оснований для отсрочки или освобождения.

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Такие категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации:

мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие родители, которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет самостоятельно;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

граждане, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии;

работники органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа является критически важной для функционирования государства;

работники предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют оборонные заказы или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Стоит отметить, что решение о предоставлении отсрочки принимается территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на основании представленных документов, подтверждающих право на отсрочку.

До какого срока продлили прохождение ВВК бывшими ограниченно годными

Верховная Рада Украины продлила срок прохождения повторного военно-врачебного осмотра (ВВК) для граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, до 5 июня 2025 года. Соответствующий законопроект №12457 был принят 12 февраля 2025 года, получив поддержку 313 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 13 февраля 2025 года, официально утвердив продление срока.

Согласно новым положениям, граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью), обязаны пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Для этого они должны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или воспользоваться электронным кабинетом призывника для получения направления на ВВК.

Ранее конечный срок прохождения повторного медицинского осмотра был установлен на 4 февраля 2025 года.



Однако, по данным министерства обороны, лишь около 25% ограниченно годных граждан успели пройти ВВК в установленный срок, что обусловило необходимость продления срока.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала граждан не медлить с прохождением медицинского осмотра и не рассчитывать на дальнейшее продление срока. Она также подчеркнула важность правильной организации процесса со стороны министерства обороны и Вооруженных сил Украины для обеспечения своевременного обслуживания граждан.

Невыполнение требований по прохождению ВВК является нарушением правил воинского учета и может привести к административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен .

. Граждане, которые подпадают под действие этого закона, должны безотлагательно принять меры для прохождения повторного медицинского осмотра в установленный срок.

Как подписать контракт 18 – 24-летним в марте

Министерство обороны Украины запустило новую инициативу под названием "Контракт 18-24", направленную на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды Вооруженных Сил Украины на добровольной основе. Этот проект предлагает привлекательные финансовые условия и социальные гарантии для молодых украинцев, которые готовы посвятить один год службе в армии.

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Основные условия "Контракта 18-24":

Финансовое вознаграждение . Общий пакет составляет 1 миллион гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные – в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен, в зависимости от выполняемых задач.

. Общий пакет составляет 1 миллион гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные – в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен, в зависимости от выполняемых задач. Социальные гарантии . Ипотека под 0% после завершения контракта в рамках программы "еОселя".

. Ипотека под 0% после завершения контракта в рамках программы "еОселя". Бесплатное обучение в учреждениях высшего образования за государственный счет после окончания службы.

Медицинское обеспечение, включая стоматологические услуги и зубопротезирование.

Компенсация аренды жилья на период службы.

Бесплатный проезд в общественном транспорте.

Право на выезд за границу после одного года службы.

Освобождение от мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.

После завершения однолетнего контракта доброволец самостоятельно решает, продолжать ли службу, или вернуться к гражданской жизни.

Подать заявку на участие в проекте можно через официальный сайт 18-24.army.gov.ua или с помощью мобильного приложения "Резерв+".



После подачи заявки предполагается консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Эта инициатива является частью стратегии Министерства обороны по модернизации и профессионализации украинской армии, созданию конкурентных условий службы и привлечению мотивированных молодых специалистов к защите страны.

Как получить электронное направление на ВВК в марте

В Украине внедрены электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) через мобильное приложение "Резерв+". Это нововведение позволяет военнообязанным получать направления без необходимости посещать ТЦК и СП.

Как получить электронное направление:

загрузите приложение "Резерв+" на свой смартфон. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;

в разделе, посвященном ВВК, создайте запрос на прохождение комиссии;

после подтверждения запроса руководителем ТЦК, вы получите уведомление с номером направления, адресом медицинского учреждения и другой необходимой информацией.

Электронное направление действительно в течение 30 дней с момента получения. Стоит отметить, что бумажные направления остаются доступными для тех, кто не имеет возможности воспользоваться электронным сервисом.



В случае, если ТЦК или ВВК отказываются принимать электронное направление, Министерство обороны призывает сообщать о таких случаях для оперативного решения проблемы.

Кто из мужчин может выехать за границу в марте

Во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в целом запрещен выезд за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий, которые имеют право пересекать государственную границу при наличии соответствующих документов.

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Категории мужчин, которым разрешен выезд за границу:

мужчины, признаны лицами с инвалидностью I, II или III группы. Необходимые документы: удостоверение, подтверждающее статус инвалидности, или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Необходимые документы: свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание или содержание детей;

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери (свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав и т.д.);

работники органов государственной власти, предприятий и организаций, задействованных в обеспечении обороноспособности страны. Необходимые документы: удостоверение об отсрочке от призыва и документы о служебной командировке;

мужчины, которые учатся за рубежом на дневной форме обучения. Необходимые документы: студенческий билет или другой документ, подтверждающий обучение, и военно-учетный документ с соответствующей отметкой;

водители и железнодорожники, задействованы в международных перевозках;

мужчины, нуждающиеся в медицинской помощи, недоступной в Украине. Необходимые документы: письмо от Министерства здравоохранения Украины и медицинская документация, подтверждающая необходимость лечения за рубежом.

Важно отметить, что с 17 июля 2024 года при пересечении государственной границы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ (бумажный или электронный) и предъявлять его по требованию пограничников. В случае отсутствия такого документа выезд за границу будет запрещен.

Будут ли мобилизовать мужчин старше 50 лет в марте

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву на военную службу, однако их обычно направляют в части обеспечения, где они выполняют обязанности водителей, логистов или работают в тылу.

Это связано с тем, что физические нагрузки на боевых позициях могут быть чрезмерными для лиц старшего возраста.

Ранее появлялась информация о возможном ограничении мобилизации для мужчин старше 50 лет, в частности, о необходимости отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба для их призыва. Однако эти изменения касаются внутренних процедур и не отменяют мобилизацию этой возрастной категории.

Некоторые законодательные инициативы предлагают снизить верхнюю границу мобилизационного возраста с 60 до 55 лет, аргументируя это ограниченными физическими возможностями лиц старшего возраста для выполнения боевых задач. Однако эти предложения пока не вступили в силу, и мобилизация мужчин до 60 лет продолжается.

Таким образом, мужчины в возрасте от 55 до 60 лет подлежат мобилизации в Украине, преимущественно для выполнения задач в частях обеспечения и тыла.