Могут ли мобилизовать многодетного отца: ответ эксперта

В Украине могут мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, однако отдельные категории имеют право на отсрочку или бронирование, в частности родители трех и более детей. В то же время при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

Многодетные родители должны правильно оформить отсрочку от мобилизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Марину Бекало в комментарии для ТСН.

Смотрите также Массовые отмены бронирований: кого касаются новые правила мобилизации

Что нужно, чтобы оформить отсрочку многодетному отцу?

Отец трех и более детей может оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ или в Центре предоставления административных услуг.

Для этого нужно подать заявление и пакет документов:

паспорт,

военно-учетный документ,

свидетельства о рождении детей,

свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака,

сведения из реестра должников, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.

Если дети не родные, необходимы дополнительные документы, подтверждающие факт их пребывания на содержании военнообязанного.

Когда могут мобилизовать многодетного отца?

При наличии должным образом оформленной отсрочки многодетный отец не подлежит мобилизации. Однако, если заявление и документы не поданы, его могут мобилизовать.

В случае принудительной доставки в ТЦК мужчине необходимо сразу заявить о своем праве на отсрочку и предоставить подтверждающие документы.

Многодетный отец имеет также право на выезд за границу во время военного положения. Для пересечения границы необходимо предъявить военно-учетный документ из приложения Резерв+ без сведений о розыске и с указанной отсрочкой, а также свидетельства о рождении детей – в оригинале или в заверенных копиях.

Что известно об изменениях в мобилизации на 2026 год?