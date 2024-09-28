Когда могут мобилизовать мужчину, которому нет 25 лет: объяснение от ТЦК

18 мая в Украине вступил в силу закон, который снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В ТЦК назвали условия, при которых могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

В соответствии с законодательством в ВСУ могут призвать лиц трех категорий. Это призывники, военнообязанные и резервисты.

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Призыв до 25 лет

По словам юриста Натальи Гнатик, каждая категория имеет соответствующие военно-учетные документы:

призывники – удостоверение о приписке к участку;

военнообязанные – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

резервисты – военный билет.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать, при условии, если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;

"ограниченно годные", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.

В апреле 2024 года статус "ограниченно годный" отменили. Люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже, если им меньше 25 лет. Они не перешли в категорию призывников.

У таких людей могут проверить военно-учетные документы и если нет актуальных, отправить на повторное прохождение ВВК. Согласно новому законодательству, после нее человек может получить следующие статусы:

годен к службе;

годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;

непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает предоставление военнообязанным до 25-летнего возраста отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.