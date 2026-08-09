Вопрос о призыве людей пожилого возраста вызывает немало дискуссий среди украинцев. Однако правовые нормы и реальное положение дел в военкоматах существенно различаются.

О мобилизации людей старше 55 лет рассказали в ТСН.

Как поясняют юристы в материале издания, действующее законодательство Украины во время военного положения предусматривает призыв военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.

Сам по себе возраст старше 55 лет не дает автоматического права на освобождение от службы или отсрочку, если человек признан годным по решению военно-медицинской комиссии.

В то же время на практике граждан старше 55 лет призывают значительно реже, чем более молодых военнообязанных. Если же таких мужчин мобилизуют, их чаще всего направляют в подразделения обеспечения или тыловые структуры.

Они могут занимать должности водителей, логистов или выполнять другие задачи по обеспечению войск, хотя по закону назначение на боевые должности также возможно.

Шансы быть призванным в таком возрасте выше у тех, кто имеет востребованную военную специальность, боевой опыт или важные гражданские навыки. В частности, в Вооруженных силах всегда существует потребность в инженерах, медиках и специалистах по ремонту техники.

Предельный возраст пребывания на военной службе для рядового, сержантского и большинства офицерского состава составляет 60 лет, а только для высшего офицерского состава – 65 лет.

Это означает, что гражданина могут призвать даже в 59 лет, если у него нет других оснований для отсрочки.

Могут ли мобилизовать в 59 лет в Украине: что известно?

В Украине мужчины, которым исполнилось 59 лет, остаются военнообязанными и могут быть мобилизованы на общих основаниях. Сам по себе возраст не является основанием для освобождения от призыва, пока лицу не исполнится 60 лет.