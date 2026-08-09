В то же время при принятии решения учитываются не только дата рождения, но и состояние здоровья, военная специальность и потребности Вооруженных Сил Украины.

В первую очередь учитывается состояние здоровья военнообязанного. Кроме того, значение имеют наличие военно-учетной специальности, боевого опыта и профессиональных навыков, которые могут быть полезны для армии.