Мобилизация мужчин 50 – 60 лет: есть ли изменения в ноябре

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это значит, что получить повестку и быть призванным в ряды ВСУ могут все военнообязанные граждане. Что касается возрастной группы 50 –60 лет, то существенных изменений в законодательстве не произошло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителей Волынского ТЦК и СП.

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Мобилизация лиц 50 – 60 лет осуществляется на общих условиях, с учетом пригодности, состояния здоровья военнообязанного, его специализации и опыта.

Изменений по этой возрастной категории не было

При этом в Волынском ТЦК отметили, что в последнее время в сети появились сообщения о том, что мол, мужчин 50-60 лет не будут мобилизовать. Однако, никаких запретов относительно призыва этой возрастной категории не было.

"Относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет", – отметили в ТЦК и СП.

Зато есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц этого возраста. Как отметили военные, документ имеет целью лишь урегулировать процесс мобилизации, но не менять.