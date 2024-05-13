"Ребята, я свой": ГПСУ пленила мобилизованного Россией жителя Луганщины
Источник:ГПСУ
Пограничники в Донецкой области взяли в плен жителя Луганщины. Россияне мобилизовали его в свою армию в феврале 2024 года.
Мужчина вышел на позиции пограничников бригады “Месть”. По их словам, он на искреннем украинском кричал: “Ребята, я свой”.
Смотрите также Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта российской армии на Луганщине
"В наш окоп свалился москаль"
Командир расчета противотанковых ракетных комплексов на псевдо "Журналист" рассказал, что мужчину россияне мобилизовали в феврале 2024 года.
Пленный не имел при себе средств защиты и рассказал, что в российском войске он занимался разносом пищи для оккупантов. Мужчина прошел несколько километров, прячась от сбросов с квадрокоптера и случайно ночью вышел на позиции украинских пограничников.
Передают по рации, что в наш окоп свалился "москаль", скажем так. Увидел белый свет, который исходит из траншеи. Сразу отступил назад, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти,
– рассказал "Журналист".
Пленнику оказали первую медицинскую помощь. Пока он находился у пограничников, они обеспечивали его едой. "Все согласно Женевской конвенции", – говорит боец "Обозный".
Все вещи пленного были собраны в отдельный мешок, который передали в тыл вместе с ним.
Если мы будем относиться к пленным так же, как военнослужащие России относятся к нам, то чем мы лучше их?
– добавил "Обозный".
Оккупанты в плену: последние новости
- В апреле ВСУ взяли в плен группу оккупантов в Донецкой области. Они прикрывали штурмовую бронегруппу.
- В феврале украинские бойцы взяли в плен российского пехотинца. Он, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. После того как беспилотник сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.
- Это не первый подобный случай. Украинский военный вспомнил, как в 2023 году взял в плен россиянина с помощью дрона. Для российского солдата написали записку и предложили следовать за БпЛА в подразделения пехоты украинской армии.