Мобилизация в Украине: нужно ли разрешение командира, чтобы перевестись в другое подразделение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая предусматривает направление в любые воинские части. Впрочем, военные имеют право перевестись в другую местность или другое подразделение, в частности с помощью приложения Армия+.

Соответствующий рапорт можно подать в цифровом формате, а сам процесс может занять несколько минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины в телеграмме.

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Как перевестись в другое подразделение и нужно ли для этого разрешение командира

С сегодняшнего дня в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Теперь военнослужащие могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут.

Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение военно-врачебной комиссии для переводов по состоянию здоровья.

Важно, что командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется – запрос автоматически направляется в Кадровый центр Вооруженных Сил Украины, где его рассмотрят в течение 72 часов, но есть важный нюанс.

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей по согласованию. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование нужно, если военный является офицером или занимает офицерскую должность,

– говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.