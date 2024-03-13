Мобилизация по-новому: сможет ли военнообязанный стать опекуном родителей жены
Продолжается рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Одним из проблемных вопросов является мобилизация опекунов людей с инвалидностью.
Человек, нуждающийся в постоянном уходе в праве самостоятельно решать, кто будет его опекуном. Об этом сообщил народный депутат, член профильного парламентского Комитета Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Будут ли мобилизовать опекунов людей с инвалидностью
Одной из наиболее сложных проблем, которые поднимает новый законопроект о мобилизации, являются обстоятельства, касающиеся опекунов людей с ограниченными возможностями в Украине.
Этот вопрос вызывает коррупционные риски, а точное количество опекунов остается неизвестным для государства. Поэтому в законопроекте эта проблема до сих пор не нашла своего решения.
Федиенко считает, что человек в праве самостоятельно выбирать себе опекуна.
Мы не можем навязать человеку, что опекуном должен быть исключительно ближайший родственник,
– отметил нардеп.
Он также отметил, что уход за лицом с инвалидностью – не только экономическая помощь, но и физическая. Поэтому если смотритель физически не может выполнить свой долг, то человек в праве самостоятельно выбрать себе опекуна.
"Я думаю, что мы таким путем и пойдем", – добавил Федиенко.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В ОК "Север" объяснили, что вручение повесток лицам с инвалидностью может случаться. Прежде всего вызов в военкомат происходит для уточнения данных о человеке. Поэтому для их обновления повестку могут вручить человеку с инвалидностью.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обновленный законопроект по мобилизации будет предусматривать новые правила относительно предоставления отсрочек от призыва для людей с инвалидностью первой, второй и третьей групп.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська указал, что существуют две конкретные группы лиц, которые могут быть мобилизованы. Первая группа включает граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах, а вторая – лиц, что ранее были судимы, но уже освобождены из-под стражи.