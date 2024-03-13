Мобилизация по-новому: сможет ли военнообязанный стать опекуном родителей жены

Продолжается рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Одним из проблемных вопросов является мобилизация опекунов людей с инвалидностью.

Человек, нуждающийся в постоянном уходе в праве самостоятельно решать, кто будет его опекуном. Об этом сообщил народный депутат, член профильного парламентского Комитета Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Будут ли мобилизовать опекунов людей с инвалидностью

Одной из наиболее сложных проблем, которые поднимает новый законопроект о мобилизации, являются обстоятельства, касающиеся опекунов людей с ограниченными возможностями в Украине.

Этот вопрос вызывает коррупционные риски, а точное количество опекунов остается неизвестным для государства. Поэтому в законопроекте эта проблема до сих пор не нашла своего решения.

Федиенко считает, что человек в праве самостоятельно выбирать себе опекуна.

Мы не можем навязать человеку, что опекуном должен быть исключительно ближайший родственник,

– отметил нардеп.

Он также отметил, что уход за лицом с инвалидностью – не только экономическая помощь, но и физическая. Поэтому если смотритель физически не может выполнить свой долг, то человек в праве самостоятельно выбрать себе опекуна.

"Я думаю, что мы таким путем и пойдем", – добавил Федиенко.

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