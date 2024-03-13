Людина, що потребує постійного догляду в праві самостійно вирішувати, хто буде її опікуном. Про це повідомив народний депутат, член профільного парламентського Комітету Олександр Федієнко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чи будуть мобілізовувати опікунів людей з інвалідністю
Однією з найбільш складних проблем, які підіймає новий законопроєкт про мобілізацію, є обставини, що стосуються опікунів людей з обмеженими можливостями в Україні.
Це питання спричиняє корупційні ризики, а точна кількість опікунів залишається невідомою для держави. Тому в законопроєкті ця проблема досі не знайшла свого вирішення.
Федієнко вважає, що людина в праві самостійно обирати собі опікуна.
Ми не можемо нав'язати людині, що опікуном повинен бути виключно найближчий родич,
– зазначив нардеп.
Він також зауважив, що догляд за особою з інвалідністю – не лише економічна допомога, а й фізична. Тому якщо доглядальник фізично не може виконати свій обов'язок, то людина в праві самостійно обрати собі опікуна.
"Я думаю, що ми таким шляхом і підемо", – додав Федієнко.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В ОК "Північ" пояснили, що вручення повісток особам з інвалідністю може траплятися. Передусім виклик до військкомату відбувається для уточнення даних про людину. Тому для їх оновлення повістку можуть вручити людині з інвалідністю.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що оновлений законопроєкт щодо мобілізації передбачатиме нові правила щодо надання відстрочок від призову для людей з інвалідністю першої, другої та третьої груп.
- Раніше міністр юстиції Денис Малюська вказав, що існують дві конкретні групи осіб, які можуть бути мобілізовані. Перша група включає громадян, які зараз перебувають у в’язницях, а друга – осіб, які раніше були судимі, але вже звільнені з-під варти.