В Украине идет мобилизация: что изменится осенью 2023 года
В Украине с 24 февраля действует военное положение, и Верховная Рада продлила его до 15 ноября 2023 года. Соответственно, мобилизация в этот период также будет продолжаться.
Так называемая "общая мобилизация" действует одновременно по всей территории Украины и будет продолжаться до окончания военного положения. Об этом пишет 24 Канал.
К теме Экстрадиция из-за границы и военные е-билеты: как пройдет осенняя мобилизация 2023 года и кого призовут
Для чего нужна всеобщая мобилизацияЭтот механизм позволяет увеличить количество военных для обороны страны и создать необходимый резерв.
Изменится ли мобилизация осенью 2023 года
Закон определяет частичную и общую мобилизацию, так что никаких "усиленных" или "полных" мобилизаций не существует. Мобилизация происходит на основании повесток и для осени 2023 года ничего не меняется.
Несмотря на мобилизацию, остается необходимость поддерживать на плаву украинскую экономику. Для этого привлечены миллионы женщин и мужчин.
Кто подлежит мобилизации в 2023 году
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;
- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.