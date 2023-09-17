В Украине идет мобилизация: что изменится осенью 2023 года

17 сентября 2023, 09:13
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В Украине с 24 февраля действует военное положение, и Верховная Рада продлила его до 15 ноября 2023 года. Соответственно, мобилизация в этот период также будет продолжаться.

Так называемая "общая мобилизация" действует одновременно по всей территории Украины и будет продолжаться до окончания военного положения. Об этом пишет 24 Канал.

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Для чего нужна всеобщая мобилизация

Этот механизм позволяет увеличить количество военных для обороны страны и создать необходимый резерв.

Изменится ли мобилизация осенью 2023 года

Закон определяет частичную и общую мобилизацию, так что никаких "усиленных" или "полных" мобилизаций не существует. Мобилизация происходит на основании повесток и для осени 2023 года ничего не меняется.

Несмотря на мобилизацию, остается необходимость поддерживать на плаву украинскую экономику. Для этого привлечены миллионы женщин и мужчин.

Кто подлежит мобилизации в 2023 году

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;
  • мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

 

Автор: Анастасія Кушпіт