"Мы не Вагнеры": украинские бывшие осужденные рассказали, как проходят службу в ВСУ

По новому закону, некоторые категории заключенных могут мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Они не только проходят службу в украинской армии, но и участвуют в боевых действиях.

Среди бывших осужденных, которые выбрали службу в армии в обмен на снятие судимости, есть кто отбывал наказание за мошенничество, кражи, распространение наркотиков, а также за экономические преступления.

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Как бывшие осужденные присоединяются к армии

В сюжете проекта "Украинский свидетель" бывшие заключенные, а ныне – военнослужащие 68 ОЕБр, рассказали как они попали в армию, как проходит служба и сохраняются ли в подразделениях с осужденными порядки, присущие местам лишения свободы.

Военнослужащий с позывным "Спарта" отбывал наказание за мошенничество.

Одолжил деньги и не отдал, Отсидел один год из трех. А в целом я провел в местах лишения свободы около 12 лет жизни,

– рассказал он.

"Хакер" в гражданской жизни "отсидел" 16 лет за обворовывание магазинов. А свой позывной получил за то, что умеет взламывать телефоны россиян.

Самое интересное из того, что я находил в их смартфонах – это карты, посадки, где они прячутся. Я отбывал наказание, мне оставалось три года. Меня освободили условно-досрочно. Подписал контракт, и сейчас я здесь,

– поделился бывший осужденный.

Боец с псевдо "Немой" отбыл 2 года наказания из 9, назначенных за распространение наркотических веществ.

Мне 46 лет. Что мне терять? В тюрьме за 7 лет, что мне оставались, я бы опустился до неизвестно чего. А здесь в любом случае интереснее,

– сказал он.

О мобилизации из женских колоний рассказала Ирина, которая отбывала наказание за экономическое преступление. Из девяти лет, которые назначил суд, она отбыла два, а после принятия Верховной Радой закона № 11079-1 решила пойти в армию.

На следующий день после принятия закона начальник отделения во время проверки предложила желающим вступить в ряды ВСУ и написать соответствующее заявление. С женской колонии на службу пошли самые адекватные. Это те, кто, например, поссорился мужем, и тут уже или он ее, или она его. Такие женщины могут получить срок до 15 лет, но это нормальные девушки или, которые вели нормальный образ жизни,

– рассказала Ирина.

К слову, ранее стало известно, что по состоянию на сегодня в Вооруженных силах Украины служат 3,8 тысячи освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ.

