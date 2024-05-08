Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. За него проголосовали 279 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он добавил, что риски по антикоррупции, в частности по топ-коррупционерам, на которых акцентировал антикоррупционный комитет, убрали только частично.

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Ключевые аспекты законопроекта

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что этот законопроект стал инициативой военных из Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ при поддержке Министерства юстиции Украины.

По ее словам, ключевыми аспектами законопроекта являются:

мобилизация заключенных, а точнее реализация механизма УДО только по решению суда по таким категориям граждан;

принятие только добровольно такого решения самым заключенным;

согласие от командира воинской части;

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВВК);

свыше трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания;

Важно также отметить, что такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

Кого не смогут мобилизовать

Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, или сопряженное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

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Елена Шуляк подчеркнула, что выстоять в условиях тотальной войны против врага с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы.