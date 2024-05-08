Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. За него проголосовали 279 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он добавил, что риски по антикоррупции, в частности по топ-коррупционерам, на которых акцентировал антикоррупционный комитет, убрали только частично.
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Ключевые аспекты законопроекта
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что этот законопроект стал инициативой военных из Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ при поддержке Министерства юстиции Украины.
По ее словам, ключевыми аспектами законопроекта являются:
- мобилизация заключенных, а точнее реализация механизма УДО только по решению суда по таким категориям граждан;
- принятие только добровольно такого решения самым заключенным;
- согласие от командира воинской части;
- соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВВК);
- свыше трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания;
Важно также отметить, что такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.
Кого не смогут мобилизовать
Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:
- против основ национальной безопасности Украины;
- умышленное убийство двух или более лиц, или сопряженное с изнасилованием;
- сексуальное насилие;
- судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;
- те, кто посягал на жизнь правоохранителей;
- те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;
- те, кто занимал особо ответственное положение вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).
Елена Шуляк подчеркнула, что выстоять в условиях тотальной войны против врага с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы.