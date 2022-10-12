Песков говорит, что в России нет никаких новых волн мобилизации: мол, губернаторам "кажется"
12 октября 2022 , 13:53Читати новину українською
В России заговорили о начале второго этапа мобилизации. На это уже отреагировали в Кремле.
Кремль утверждает, что якобы нет второй волны мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
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Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет
Никакой новой волны мобилизации нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они подразумевают,
– говорит пресс-секретарь Путина.
Напомним, что накануне власти Курской и Ростовской областей сообщили, что в их регионах начался второй этап мобилизации. По словам ростовского губернатора, регион получил "новую мобилизационную задачу".
Частичная мобилизация в России: последние новости
- В Челябинской области пытались поджечь администрацию города Бакал. Здание забросали коктейлями Молотова.
- В России возник ряд проблем, связанных с мобилизацией.
- К слову, новые российские мобилизованные силы не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Их будут отправлять преимущественно на доукомплектование уже сложившихся подразделений.
- А в российской республике Алтайу не удалось мобилизовать ни одного мужчину. Вероятно, причиной этого явилась география региона на юге России.
- Ранее военный комиссар республики Якутия заявил, что якобы в рамках мобилизации в ряды российской армии из региона не призвали ни одного мужчину.
- Кроме того, в российской госдуме внесли поправки в новый Уголовный кодекс о преступлениях, совершенных во время военного положения. Там говорится и о мобилизации.
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