Контракт 18 – 24: как кандидатам получить направление и пройти ВЛК

В Украине запустили новые годовые контракты для молодежи в возрасте 18 – 24 лет. Для этого желающим необходимо пройти военно-медицинскую комиссию, получить направление на которую возможно двумя способами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Там рассказали детали процедуры медицинского осмотра для молодежи, которая стремится вступить в ряды Сил обороны.

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Как пройти ВВК добровольцам

Согласно обнародованной информации, желающие могут получить направление в электронной форме через реестр "Оберіг" или в бумажной. В первом варианте кандидат должен лично подать запрос через мобильное приложение Резерв+. Формируя запрос, кандидат может выбрать желаемое место прохождения медицинского осмотра.

Например, по месту расположения выбранной воинской части, центра рекрутинга, или по месту своего пребывания на воинском учете. В реестре Оберіг, при условии соответствия кандидата возрастному критерию, автоматически формируется электронное направление, которое направляется ему в приложение Резерв+.

Направление в бумажной форме может выдать командир воинской части или начальник центра рекрутинга ВСУ, где кандидат проходит собеседование, сразу после его завершения. В документе указывают название ближайшей ВВК, которая будет проводить осмотр от соответствующей воинской части, и дату медицинского осмотра.

Обратите внимание! В "Контракте 18 – 24" предусмотрен финансовый пакет в размере 1 миллиона гривен только за подписание контракта. 200 тысяч гривен молодые защитники получают сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч – двумя частями на время действия контракта.

Как происходит прохождение осмотра

Лицо, которая контролирует прохождение осмотров, имеет совместно с руководством учреждения здравоохранения, на базе которого находится определенная ВВК, убедиться в наличии резервных временных промежутков в очереди на прохождение медицинского осмотра и обеспечить, чтобы их в первую очередь предоставляли кандидатам.

Также, по данным Министерства обороны Украины, во время прохождения медицинских осмотров рекомендуется обеспечить присутствие представителей соответствующей воинской части или ТЦК и СП, чтобы они могли проконтролировать этот процесс и помочь кандидатам.

Кроме прохождения медицинского осмотра ВЛК, кандидаты должны получить справку о прохождении психиатрического осмотра, в частности на предмет употребления психоактивных веществ. Для этого их направляют в определенные учреждения здравоохранения в кратчайшие сроки для получения нужной справки.

Напомним, сейчас мобилизовать до 25 лет могут только в случае, если юноша прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение, закончил военную кафедру.