Отправляют на фронт или нет: юрист объяснил, где служат мужчины, которым больше 50 лет

В Украине, согласно действующему законодательству, могут мобилизовать в армию военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. С категорией граждан, которым более 50 лет, есть определенная особенность в этом процессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергея Ланкина для УНИАН.

К теме Стефанчук ответил, будут ли в Украине продолжать военное положение и мобилизацию после 8 мая

Как происходит мобилизация мужчин, которым больше 50 лет

По словам юриста, мобилизация мужчин, которым более 50 лет в целом происходит в общем порядке, поскольку мобилизационный возраст в Украине установлен от 25 до 60 лет.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которым более 50 лет, должен находиться на воинском учете, может получить повестку и должна проходить медицинский осмотр – военно-врачебную комиссию и иметь актуальные военно-учетные данные,

– пояснил эксперт.

Он также отметил, что на сегодня процедура мобилизации лиц в возрасте старше 50 лет ничем не отрезается от привлечения в армию других людей, которые подлежат мобилизации. Однако есть одна особенность.

"Эта особенность не урегулирована законодательно, а предусмотрена директивой командующего Сухопутных войск, выданной в 2024 году. В документе говорится, что мужчин от 50 до 60 лет, как правило, не привлекают к службе в боевых подразделениях", – сказал Ланкин.

Где служат граждане в возрасте 50+

Юрист отметил, что мужчин старше 50 лет пытаются привлекать к работе на тыловых должностях.

В большинстве случаев лица в таком возрасте уже имеют ряд заболеваний или травм, вследствие чего они, как правило, пригодными к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях и подразделениях логистики,

– отметил эксперт.

Сергей Ланкин также отметил, что на сегодня есть определенная практика, что, если мужчине 55 лет или более, то их, как правило, стараются не трогать, в частности, если они подписывают контракт.

"Сейчас контракт заключается на срок от трех лет, и ТЦК и СП стараются не заключать контракты с такими лицами, поскольку граничный возраст службе составляет 60 лет, и потенциальный контрактник может сразу списаться после того, как ему исполнится 60", – подчеркнул эксперт.

Юрист подчеркнул, что на практике ему известны случаи, что ТЦК и СП не рассматривают активно для мобилизации мужчин в возрасте 57 – 58 лет, потому что в целом их привлечение в армию не принесет каких-то эффективных результатов, и они близки к предельному возрасту, по достижении которого смогут уйти из армии.

Может ли военный, которому более 50, сам выбрать должность

По словам Ланкина, если уж и встал вопрос о мобилизации мужчины в возрасте более 55 лет, то, скорее всего, он получит должность не на передовой.

Эксперт также рассказал, что если военному более 50 лет, то он сможет выбрать себе должность, если будет подписывать контракт.

Когда человека мобилизуют, он, как правило, сам должность не выбирает. Такого человека отправляют в учебный центр, и там уже будет определяться его специализация,

– отметил Сергей Ланкин.

Юрист также обращает внимание, что после 45 лет во время ВВК для призывников, кроме осмотра 5 врачами, также обязательно проводится еще и флюорография и отбираются анализы, в частности, общий анализ крови.

Эксперт советует внимательно следить за этим во время медосмотра, ведь если его пройти не полностью, то это нарушение процедуры мобилизации.