Будет ли россия мобилизовывать срочников, окончивших службу: объяснение военного эксперта

России остро не хватает сил и средств, чтобы продолжать войну в Украине. Именно поэтому путин и объявил мобилизацию, надеясь набрать новое "пушечное мясо".

Будут ли мобилизовать срочников, которые только что отслужили

Впрочем, мобилизованных, которых наберут сейчас, нужно будет определенное время готовить. В то же время срочников, которых вскоре должны демобилизовать, можно считать подготовленными к участию в боевых действиях. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Он пояснил, что точных данных о количестве этих срочников нет. Но можно примерно ориентироваться, если посмотреть, какое количество людей россия призвала, и вычесть процент тех, кто в ходе службы уже подписал контракт с российской армией.

Жданов считает, что, скорее всего, россия будет привлекать только отслуживших срочников к войне в Украине, ведь это действительно подготовленные военнослужащие, которые прошли срочную службу и являются оперативным резервом первой очереди.

По его мнению, есть несколько вариантов развития событий:

их могут перевести в категорию мобилизованных,

предложат срочникам подписать контракт,

указом президента продлят их срок пребывания в рядах вооруженных сил.

Военный эксперт отметил, что для третьего сценария, то есть подписания соответствующего указа путиным, нужны основания. Например, введение особого периода, чрезвычайного или военного положения.

На мой взгляд, даже к гадалке не надо ходить, можно точно сказать – если они сейчас всех срочников, которые должны демобилизоваться осенью, переведут в категорию мобилизованных, это будет огромный скачок в плане протестных настроений,

– убежден Жданов.

Он считает, что в таком случае митинги против мобилизации, которые сейчас кое-где проходят в россии, приобретут совсем другой характер.

Может ли россия мобилизовать 500 тысяч человек

По словам военного эксперта, сегодня состояние министерства обороны и экономики россии вряд ли "потянет" 500 тысяч мобилизованных. Но если предположить, что россиянам все же удастся набрать столько людей, такая группировка будет готова к боевому применению не раньше, чем через полгода. Это наименьший срок, необходимый для подготовки и обеспечения стольких людей.

"Это с учетом того, что их нужно не просто научить, одеть и обуть, им нужно еще и вручить технику и вооружение. С этим огромная проблема сегодня", — подчеркнул Жданов.

Но к тому времени, когда они будут готовы, мы будем готовы. И у нас преимущество в том, что нам предоставляют современное западное вооружение,

– заметил он.

О российских мобилизованных сказать того же нельзя, ведь даже первая волна, которую призывают, и которая будет численностью около 100 тысяч человек, получит старое советское оружие и технику, а не современное модернизированное вооружение, которое было у тех войск, которые заходили в Украину в феврале.

"Поэтому поверьте, пока они будут готовиться, мы тоже будем готовиться. Мы не будем сидеть, сложа руки, и ждать. К тому же мы будем воевать, и ситуация на фронте будет меняться, я думаю, что в нашу пользу, потому что мы уже сегодня владеем стратегической инициативой на линии фронта", – подытожил Жданов.

Жданов о возможностях мобилизации в россии: смотрите видео

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