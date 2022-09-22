Никто не испугался, – Арестович прокомментировал заявление путина о мобилизации

В Украине никто не испугался заявления путина о мобилизации. Обычные граждане в сети смеются над россиянами, а Залужный заявил, что ликвидируем всех, кто будет против нас воевать.

Об этом рассказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее он объяснил, почему путин не ездит на передовую.

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Будем воевать, как воевали

Арестович отметил, что украинская позиция остается очень четкой. Мы как воевали, так и будем воевать. Поэтому никто не учитывает объявленную в россии мобилизацию.

Страны Запада, как и международные организации, уже высказали свою позицию. В частности, Ходжес говорит страшные вещи, даже как для неофициального лица. Мол, будет разрушен весь черноморский флот россии. А в ответ на применение ядерного оружия россия распадется,

– заметил советник Офиса Президента Украины.

Никто в Украине не испугался

Он продолжил, что в Украине никто не испугался. Никто не собирается проводить переговоры с россиянами сейчас. Главнокомандующий ВСУ также сказал, что ликвидируем всех, кто будет воевать против нас.

"В Украине все смеются и постят тысячу и один мем о страшной мобилизации, ядерном оружии и т.д.", — подчеркнул Арестович.

Советник Офиса Президента Украины добавил: Байден заявил также, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Посольства стран сказали, что так называемые референдумы не будут признаны.

Мобилизация – это признак слабости, а угрозы ядерным оружием – пустые слова,

– подытожил он.

Арестович прокомментировал заявление путина о мобилизации: смотрите видео

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