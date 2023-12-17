Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, прокомментировав мобилизацию в России. Скорее всего, если бы Путин хотел тотальной войны, то уже организовал бы ее.

Смотрите также Тайный проект Кремля. Дезертирство, пьяные перестрелки, потери: чем живет новая бригада России

Будет ли масштабная мобилизация в России после выборов

Как подчеркнул Эйдман, при введении военного положения должен сделать из себя так называемого "лидера воюющей нации" как это делали диктаторы в прошлом. Очевидно, что он к такому не готов. Он хотел бы победы, но которая бы далась легкой ценой.

Его интересует, прежде всего, его личная жизнь, качество его жизни. Он всегда так себя вел. Люди, которые работали в Кремле, а затем шли оттуда, рассказывали, что Путин – крайне ленивый человек. Он любит красивую жизнь. А напряжение тотальной войны и военного положения и условия, когда всегда нужно будет принимать решение… Ему не захочется это делать,

– сказал Эйдман.

Путин надеялся, что сможет захватить Украину через три дня и объявит себя победителем. Ничего такого не произошло. Сейчас Путин максимально показывает, что никакой большой войны нет, а идет ограниченная "спецоперация". По всей вероятности, он способен пойти на большую мобилизацию только в том случае, если ситуация для него станет критической. Но Путин все равно будет тянуть до последнего.

Мобилизация в России: коротко