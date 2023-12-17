Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, прокоментувавши мобілізацію в Росії. Найімовірніше, якби Путін хотів тотальної війни, то вже б її організував.
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Чи буде масштабна мобілізація в Росії після виборів
Як наголосив Ейдман, при введенні воєнного стану мав би зробити з себе так званого "лідера нації, яка воює" як це робили диктатори в минулому. Очевидно, що він до такого не готовий. Він хотів би перемоги, але яка далася б легкою ціною.
Його цікавить насамперед його особисте життя, якість його життя. Він завжди так себе поводив. Люди, які працювали в Кремлі, а потім йшли звідти, розповідали, що Путін – вкрай лінива людина. Він любить красиве життя. А напруга тотальної війни та воєнного стану і умови, коли завжди треба буде ухвалювати рішення… Йому не захочеться це робити,
– сказав Ейдман.
Путін сподівався, що зможе захопити Україну за три дні та оголосить себе переможцем. Нічого такого не відбулося. Зараз Путін максимально показує, що буцімто ніякої великої війни немає, а йде обмежена "спецоперація". Ймовірно, він здатен піти на велику мобілізацію лише в тому випадку, якщо ситуація для нього стане критичною. Але Путін все одно тягнутиме до останнього.
Мобілізація в Росії: коротко
- Під час пресконференції Путін почав розповідати, що в Україні воює 617 тисяч російських військових. Він переконував, що жодної нової хвилі мобілізації не буде.
- В ГУР спростували слова Путіна про кількість окупантів. Так, за даними української розвідки, чисельність російського угруповання в Україні становить 443 тисяч загарбників. Ще 30 тисяч окупантів з росгвардії перебувають на фронті та тимчасово окупованих територіях.
- Станом на 16 грудня Росія втратила в Україні понад 344 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5720 танків, 10 667 бойових броньованих машин, 8100 артилерійських систем тощо.