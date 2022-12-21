Массовой мобилизации в России не будет, но резерв будут поддерживать, – российский оппозиционер

Путин не осмелится объявить массовую мобилизацию. Однако скрыто свои военные резервы он будет поддерживать постоянно.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее сообщалось о том, что треть россиян имеют знакомых, погибших на войне.

Важно Не исключаем, что россияне могут объявить общую мобилизацию, - Данилов

Мобилизация в России продолжается

Гудков отметил, что мобилизация в России продолжается, повестки раздают, людей забирают с рабочих мест. Поэтому даже увеличили срок заключения за отказ уходить в армию, и минимальный срок составляет 7 лет. Впрочем, общую мобилизацию Путин не объявит, потому что это может повлечь за собой неприятные для него явления, а резерв у него все же есть.

Он 200 тысяч мобилизовал, 70 – 80 тысяч отправил на фронт, и сейчас там массу перемалывают. Остальные он сейчас готовит, не будет хватать 30 тысяч на фронте, он туда еще отправит. Массовой волны не будет, мне кажется, будет порционная поставка "пушечного мяса",

– заметил российский оппозиционный политик.

Гудков о том, что массовой мобилизации в России не будет, но резерв будут поддерживать: смотрите видео

Постоянное пополнение резервов

Он продолжил, что массовых облав в России не будет, по-тихому будут доставать по 5 – 7 тысяч человек для армии. Один из военных комиссаров произнес срок службы 2 года, очевидно и здесь будут формироваться резервы. В общем, Путин постоянно будет держать резерв.

"Он будет бросать по 100 – 120 тысяч человек в бой вместо убитых или раненых", – подчеркнул Гудков.

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